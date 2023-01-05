Пьяная украинка устроила скандал в аэропорту Познани из-за медленного Wi-Fi

Согласно информации, опубликованной на сайте Надоджаньского отдела погранслужбы Польши, 34-летняя украинка прибыла в Познань из Израиля. Она сильно мешала другим пассажирам возмущенными криками о скорости интернета в воздушной гавани. После того как в зал прибыли сотрудники службы, женщина начала оскорблять их. Впоследствии она напала на одного из пограничников с кулаками.