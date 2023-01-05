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Пьяная украинка устроила скандал в аэропорту Познани из-за медленного Wi-Fi

Общество
Пьяная украинка устроила скандал в аэропорту Познани из-за медленного Wi-Fi

Сотрудники полиции Польши задержали гражданку Украины, устроившую скандал в аэропорту Познани. По данным СМИ, пьяная туристка громко возмущалась слабой сетью Wi-Fi в зале прилета.

Согласно информации, опубликованной на сайте Надоджаньского отдела погранслужбы Польши, 34-летняя украинка прибыла в Познань из Израиля. Она сильно мешала другим пассажирам возмущенными криками о скорости интернета в воздушной гавани. После того как в зал прибыли сотрудники службы, женщина начала оскорблять их. Впоследствии она напала на одного из пограничников с кулаками.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал пьяную туристку. Алкотестер показал, что в ее крови было примерно 2,18 промилле алкоголя. Украинка признала свою вину и выплатила штраф в размере 3 тысяч злотых.
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