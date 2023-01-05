Yonhap: КНДР занимается разработкой разведывательных БПЛА большой дальности

КНДР может иметь в своем распоряжении около 500 беспилотников 20 различных видов, пишет Yonhap со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи.
Южнокорейская разведка предполагает, что Северная Корея ведет разработку средних и крупных БПЛА большой дальности действия. При этом отмечается, что эта работа находится на начальном этапе.
«Разведка считает, что разработка находится на начальной стадии, ключом является получение высокотехнологичных следящих сенсоров и другие технологии», — сказано в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что 26 декабря пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Военнослужащим страны не удалось перехватить их, поэтому дроны вернулись в Северную Корею или пропали с радаров.