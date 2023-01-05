Forbes составил список миллиардеров, потерявших наибольшее количество денег в 2022 году

Так, глава корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск лишился более 100 миллиардов долларов, владелец Amazon Джефф Безос утратил 85 миллиардов долларов. Марк Цукерберг обеднел на 77 миллиардов долларов. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин лишились почти 45 миллиардов долларов каждый.