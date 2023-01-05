Forbes составил список миллиардеров, потерявших наибольшее количество денег в 2022 году

Журнал Forbes составил рейтинг из пяти самых обедневших за прошлый год миллиардеров. В него вошли Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин.
Журналисты издания подсчитали, что за 2022 год вышеназванные бизнесмены потеряли денег на общую сумму 378 миллиардов долларов. Главными причинами этого стали удешевление акций их компаний.
Так, глава корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск лишился более 100 миллиардов долларов, владелец Amazon Джефф Безос утратил 85 миллиардов долларов. Марк Цукерберг обеднел на 77 миллиардов долларов. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин лишились почти 45 миллиардов долларов каждый.