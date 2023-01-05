Гарри заявил, что Уильям и Кейт Миддлтон принудили надеть его костюм нациста в 2005 году

Мировой скандал разразился в конце октября 2005 года после хэллоуина. Фотокорреспонденты издания The Sun запечатлели Гарри в костюме немецкого нациста. Принц в своих мемуарах утверждает, что это была не его идея примерять на себя такой наряд. В нашумевшей истории Гарри считает виноватыми Уильяма и Миддлтон. По его словам, именно они принудили принца надеть нацистский костюм, сообщает Guardian.