Гарри заявил, что Уильям и Кейт Миддлтон принудили надеть его костюм нациста в 2005 году

Журналисты британского издания Guardian продолжают публиковать интересные моменты из авторских мемуаров принца Гарри, премьера которых запланирована в Великобритании уже на следующей неделе. Молодой человек обвинил Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон в принуждении надеть на себя костюм нациста.
Мировой скандал разразился в конце октября 2005 года после хэллоуина. Фотокорреспонденты издания The Sun запечатлели Гарри в костюме немецкого нациста. Принц в своих мемуарах утверждает, что это была не его идея примерять на себя такой наряд. В нашумевшей истории Гарри считает виноватыми Уильяма и Миддлтон. По его словам, именно они принудили принца надеть нацистский костюм, сообщает Guardian.
Стоит отметить, что Гарри не нашел понимания среди британских журналистов. Один из сотрудников СМИ считает странным отрицание собственной ошибки со стороны принца.