Германия и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

По итогам встречи членов правительства Норвегии с вице-канцлером ФРГ и министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком была подписала декларация о сотрудничестве в сфере энергобезопасности и декарбонизации. Документ подписали норвежская компания Equinor и немецкая RWE.