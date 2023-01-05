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Германия и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

Экономика
Германия и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

Норвегия и Германия планируют увеличить объем производства возобновляемой энергии, сообщает пресс-служба норвежского кабмина.

По итогам встречи членов правительства Норвегии с вице-канцлером ФРГ и министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком была подписала декларация о сотрудничестве в сфере энергобезопасности и декарбонизации. Документ подписали норвежская компания Equinor и немецкая RWE.

Страны договорились расширить взаимодействие в области производства водорода, его хранения и улавливания, а также в сфере ветроэнергетики и аккумуляторных технологий.
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