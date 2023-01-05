Летевший в Сан-Франциско кот сбежал от хозяина в бизнес-класс

Один из авиарейсов из Далласа в Сан-Франциско запомнился пассажирам надолго благодаря выходке кота, летевшего в переноске вместе со своим хозяином в эконом-классе.
Питомец спустя несколько часов решил, что достоин большего, после чего выбрался из переноски и сбежал в салон класса «бизнес». Видеозапись побега появилась в социальных сетях.
Однако такой маневр хвостатого не укрылся от стюардессы. Она достала кота из-под сиденья и стала спрашивать, чей это питомец. Тот сумел вырваться и вновь убежать в бизнес-класс.
Через несколько минут хозяин понял, что сбежал именно его домашний любимец. Он смог поймать кота и посадить в переноску. Оставшийся полет хвостатому пассажиру пришлось все же провести в эконом-классе.