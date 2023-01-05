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В Чебоксарах шесть детей и четверо взрослых пострадали при пожаре в доме на улице Шевченко

Происшествия
В Чебоксарах шесть детей и четверо взрослых пострадали при пожаре в доме на улице Шевченко

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Чебоксарах. Об этом сообщили в четверг в экстренных службах города.

По данным спасателей, все произошло на втором этаже девятиэтажки на улице Шевченко. Площадь пожара составила 20 кв. метров. По предварительным данным, помощь медиков потребовалась десяти пострадавшим, шестеро из которых являются несовершеннолетними. Состояние двоих детей оценивается как тяжелое.

На месте продолжают работать спасатели. Пожар тушат по второму номеру.
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