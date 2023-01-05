Авиация ВКС РФ нанесла удары по позициям украинских войск на Сватовском направлении

Украинские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВС РФ на Сватовском направлении, заявил командир роты боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
По словам российского военного в районе Сватово идут активные бои. Он отметил, что российские ВКС поразили живую силу и технику противника на этом участке фронта.
«Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ. — Прим. ред.)», — сообщил он.
Командир добавил, что ВСУ используют артиллерию, а также задействуют диверсионные группы, чтобы проникнуть на подконтрольную России территорию.