Сенатор Пушков заявил о начале новой «ледяной войны» между РФ и Западом

Нынешние отношения между западным миром и Москвой в настоящее время гораздо хуже, чем были в период холодной войны. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что американское руководство во всеуслышание заявляет, что не желает вернуться в период холодного противостояния, которое некогда было между США и Советским Союзом. Однако все действия Вашингтона свидетельствуют об обратном, подчеркнул Пушков.
«Новая "Холодная война"? Нет — Ледяная!», – написал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что стране навязывают санкции. Однако она будет идти вперед, несмотря на внешнее давление со стороны Запада.