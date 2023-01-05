Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор Пушков заявил о начале новой «ледяной войны» между РФ и Западом

Политика
Сенатор Пушков заявил о начале новой «ледяной войны» между РФ и Западом

Нынешние отношения между западным миром и Москвой в настоящее время гораздо хуже, чем были в период холодной войны. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что американское руководство во всеуслышание заявляет, что не желает вернуться в период холодного противостояния, которое некогда было между США и Советским Союзом. Однако все действия Вашингтона свидетельствуют об обратном, подчеркнул Пушков.

«Новая "Холодная война"? Нет — Ледяная!», – написал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что стране навязывают санкции. Однако она будет идти вперед, несмотря на внешнее давление со стороны Запада.
запад пушков совфед холодная война
Военкоры ФАН
Лучшие в аду