Сенатор Пушков заявил о начале новой «ледяной войны» между РФ и Западом

Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что американское руководство во всеуслышание заявляет, что не желает вернуться в период холодного противостояния, которое некогда было между США и Советским Союзом. Однако все действия Вашингтона свидетельствуют об обратном, подчеркнул Пушков.