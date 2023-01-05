Поставка колесных танков: Макрон хочет воевать с Россией до последнего украинца

Французские «колесные танки» не способны изменить баланс сил на украинском ТВД.
Эммануэль Макрон согласился продолжать воевать с РФ до последнего украинца. Это прямо следует из решения Парижа передать Киеву «колесные танки» AMX-10RC. Показательно, что данные машины не способны изменить баланс сил на украинском ТВД в пользу Киева.
«Танк» для колониальной «периферии»
Париж намерен начать поставки Киеву «колесных танков» AMX-10RC. По информации Reuters, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 4 января. Таким образом, витийствуя о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса за столом переговоров, Макрон не только продолжает оказывать военную помощь Украине, но и постепенно увеличивает объемы этой помощи.
5 января МИД Франции объявило, что обещанные Парижем Киеву «колесные танки» могут быть направлены Украине в течение нескольких недель или месяцев. В Елисейском же дворце поторопились отметить, что отправка Киеву AMX-10RC станет «первой поставкой танков западной разработки ВСУ». При всей пафосности этого тезиса следует отметить, что термин «танк» к AMX-10RC применим все же исключительно в кавычках.
Однако давайте обо всем по порядку.
После окончания Второй мировой войны Франция оставалась крупной колониальной державой, что оказало довольно серьезное влияние на создание послевоенной французской бронетехники. В частности, использование в колониях (например, где-нибудь в Африке) обычных танков французскому военному командованию представлялись избыточным. Более оптимальным вариантом для такой колониальной «периферии» считалось задействование бронированных машин, созданных не на гусеничной, а на более дешевой колесной базе. При этом на первое место по важности ставилась не высокая защищенность, а хорошая подвижность/мобильность машины, дополненные приличным запасом хода и высокой огневой мощью. В случае применения на европейском театре боевых действий, такие бронемашины с противопульным бронированием, но оснащенные танковой пушкой, должны были стать средством огневой поддержки в разведподразделениях бронетанковых и механизированных соединений. Предполагалось, что выживаемость на европейском поле боя колесным пушечным легкобронированным машинам будет обеспечивать использование тактики «бей и беги».
Подобные идеи привели к появлению в армии послевоенной Франции целого семейства колесных пушечных легкобронированных машин, получивших прозвище «колесные танки». Вершиной развития этого семейства стала разработанная в 70-е годы прошлого века конструкторским бюро Atelier de Construction d’lssy-les-Moulineaux трехосная колесная полноприводная бронемашина AMX-10RC.
В своем исходном варианте она весила всего 15,8 тонн, могла преодолевать водные преграды вплавь, разгонялась на шоссе до 85 км/ч и проходила без дозаправки 800 км. Гидропневматическая подвеска позволяла регулировать клиренс AMX-10RC от 210 до 600 мм. Экипаж машины состоял из 4 человек: командира, наводчика, заряжающего (он же радист) и водителя. «Шкурку» своего детища в Atelier de Construction d’lssy-les-Moulineaux сделали легкой и тонкой – изготовленные из алюминиевого сплава корпус и башня AMX-10RC «держали», максимум, лишь, 12,7-мм пули. Зато в башне машины красовалась пусть и не стабилизированная, но достаточно мощная для 70-х 105-мм нарезная пушка, способная «убивать» не только советские легкобронированные БМП-1, БМД-1 и бронетранспортеры, но и танки Т-55, Т-62.
Очень мощное для колесной бронетехники пушечное вооружение у французского «колесного танка» дополнялось парой пулеметов винтовочного калибра, отличными приборами наблюдения и системой управления огнем, сопряженной с лазерным дальномером.
Хорошо вооруженный, но уязвимый
Для своего времени AMX-10RC считался очень удачной бронемашиной и вызвал немало подражаний за пределами Франции. Так, например, на основе идей, реализованных в AMX-10RC, итальянцы в начале 90-х создали свой собственный «колесный танк» с колесной формулой 8х8 и 105-мм пушкой, получивший название Centauro.
После развала СССР, в российской армии началось обвальное сокращение госфинансирования. Вместе со снижением вероятности масштабной войны в Европе, это повысило интерес наших военных руководителей к относительно дешевым «колесным танкам». Вследствие этого в 2012 году в Россию даже были доставлены для показа два итальянских Centauro. Однако «смотрины итальянцев» не удались — российские специалисты, во-первых, выразили большие сомнения в проходимости, а главное — живучести «колесных танков» на европейском ТВД. А, во-вторых, у ВС РФ уже имелся свой образец легкобронированной машины с 125-мм гладкоствольным орудием — авиадесантная самоходная противотанковая пушка на гусеничном шасси (на самом деле — легкий танк) 2С25 «Спрут-СД». От приобретения лицензии на производство Centauro Россия воздержалась.
Впрочем, вернемся к AMX-10RC. Дебютировав в Чаде в 1983-м, французские «колесные танки» дождались своего настоящего звездного часа в феврале 1991 года, когда 72 AMX-10RC приняли участие в операции «Буря в пустыне». Во время этой операции AMX-10RC действовали там и так, как это исходно предполагалось создателями машины — совершая длительные марши по равнинной местности и устраивая противотанковые засады. Неудивительно, что и отзывы о французских «колесных танках» после «Бури в пустыне» оказались сугубо положительными. Однако последующее использование AMX-10RC на Балканах, в Афганистане и Мали выявили у «колесных танков» проблемы с проходимостью вне равнинной местности, а также с устойчивостью к воздействию мин и фугасов. Про уязвимость машин от боеприпасов, более мощных, чем 12,7-мм пули, напоминать не стану – тут и так все было понятно с самого начала…
С 1976 по 1994 годы во Франции было выпущено более 450 «колесных танков», из которых по состоянию на 2016 год во французской армии продолжало числиться 248 единиц. К этому времени французские «колесные танки» уже прошли через модернизацию. Они лишились возможности плавать, но зато получили более мощные двигатели, обновленную систему управления огнем, тепловизоры, а также комплекты навесной брони. Последнее прилично увеличило массу машины, но так и не смогло кардинально исправить врожденный недостаток AMX-10RC — слабую защиту. Данное обстоятельство, дополненное прекращением серийного производства «колесных танков» и износом/устареванием имеющихся во французской армии единиц, подвигло командование ВС Франции с 2020 года запустить программу замены сохранившихся в частях AMX-10RC на современные разведывательные бронеавтомобили EBRC Jaguar. Те вооружались «скромной» 40-мм автоматической пушкой и весили 25 тонн, но зато были способны выдерживать попадания 14,5-мм бронебойных пуль и осколков 155-мм снарядов, а также подрыв фугасов с массой взрывчатки до 10 кг.
И тут Макрону подвернулась Украина!
Затеяв замену AMX-10RC на EBRC Jaguar, французы оказались перед выбором, что делать с «колесными танками», снимаемыми с вооружения? Способов решения задачи было два: утилизировать машины или кому-нибудь их продать/отдать. Отправка в металлолом «колесных танков», еще вполне способных двигаться и убивать, особых выгод Парижу не сулила. Продать в третьем десятилетии XXI века за приличную цену такой «винтаж», как AMX-10RC, тоже было проблематично. Отдавать же за просто так машины французам явно не хотелось.
И тут Макрону подвернулась Украина, после начала СВО готовая за любую цену (но лучше, конечно, бесплатно) вооружаться любой рухлядью, лишь бы та могла стрелять!..
При этом «а» — AMX-10RC рухлядью в полном смысле этого слова считаться не мог, «б» — на французских складах имелся не нужный Парижу запас 105-мм боеприпасов для пушек «колесных танков», «в» - передача этих снарядов и самих «колесных танков» Украине для Франции являлась чем-то вроде избавления от чемодана без ручки, «г» - освоение украинскими военными сконструированных еще в 70-е годы бронемашин AMX-10RC обещало быть достаточно простым и быстрым, «д» — ВСУ готовы были AMX-10RC «оторвать с руками», «е» — передача ВСУ AMX-10RC позволяла Парижу и Киеву продолжать трубить об увеличении объемов западной военной помощи Украине, а также о перевооружении украинской армии на изделия ОПК стран НАТО.
Как говорится, «звезды сошлись» и Макрон принял решение о передаче Киеву устаревших французских «колесных танков».
Важно объективно оценивать данное событие.
Согласие украинских военных приобрести устаревшие AMX-10RC свидетельствует как о сложившемся в ВСУ дефиците бронетехники, так и о почти полном исчерпании в Европе бронетехники советского образца, которую европейцы согласны были бы передать Киеву.
Тот факт, что к и без того фантастически-разномастному парку украинской бронетехники теперь добавятся еще десятки, а возможно и сотни «колесных танков», существенно добавит головной боли снабженцам в ВСУ. При этом если уж сотни переданных Польшей Украине танков Т-72 не смогли изменить баланс сил на украинском ТВД в пользу Киева, то «картонные» колесные AMX-10RC на подобный «подвиг» не способны априори.
Все так.
Вместе с тем недооценивать появление французских «колесных танков» в ВСУ тоже не следует. При умелом использовании, AMX-10RC вполне способны причинить неприятности нашей легкой бронетехнике и пехоте. Плюс к этому, грядущая передача ВСУ вооруженных 105-мм пушками французских «колесных танков», равно как и уже случившаяся передача ВСУ вооруженных 105-мм пушками словенских средних танков М-55S, может оказаться предтечей к появлению уже в этом году в украинской армии снятых с вооружения в Бундесвере танков Leopard 1, оснащенных, как нетрудно догадаться, 105-мм пушками. Да, по своим ТТХ «Лео-1» уступает современным российским танкам, но зато старых «Леопардов» у немцев на хранении сохранилось много. Неспроста Киев давно выпрашивает Leopard 1 у Берлина!..
Главное же, на что я обратил бы внимание в ситуации с передачей AMX-10RC ВСУ, это не готовность лидеров западных стран, и, в частности, Макрона, продолжать воевать с Россией до последнего украинца.
Самое страшное, что киевский режим согласен всячески содействовать этому «мероприятию».