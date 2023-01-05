Поставка колесных танков: Макрон хочет воевать с Россией до последнего украинца

Впрочем, вернемся к AMX-10RC. Дебютировав в Чаде в 1983-м, французские «колесные танки» дождались своего настоящего звездного часа в феврале 1991 года, когда 72 AMX-10RC приняли участие в операции «Буря в пустыне». Во время этой операции AMX-10RC действовали там и так, как это исходно предполагалось создателями машины — совершая длительные марши по равнинной местности и устраивая противотанковые засады. Неудивительно, что и отзывы о французских «колесных танках» после «Бури в пустыне» оказались сугубо положительными. Однако последующее использование AMX-10RC на Балканах, в Афганистане и Мали выявили у «колесных танков» проблемы с проходимостью вне равнинной местности, а также с устойчивостью к воздействию мин и фугасов. Про уязвимость машин от боеприпасов, более мощных, чем 12,7-мм пули, напоминать не стану – тут и так все было понятно с самого начала…