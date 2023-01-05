В МЧС перечислили основные правила безопасного использования бани

На печках и рядом с ними не следует сушить дрова и одежду. Как отметили в столичном главке МЧС, расстояние от печи до мебели и других предметов должно превышать один метр. Для розжига россиянам не рекомендовали использовать легковоспламеняющиеся жидкости. При этом температура в парильной не должна превышать 110 градусов.