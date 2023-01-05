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В МЧС перечислили основные правила безопасного использования бани

Общество
В МЧС перечислили основные правила безопасного использования бани

Главные правила безопасности при использовании бани назвали в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

По информации ведомства, перед топкой на полу необходимо разместить металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Он должен быть без прогаров и повреждений. Спасатели предупредили, что печь следует топить не более 1,5-2 часов два-три раза в день.

На печках и рядом с ними не следует сушить дрова и одежду. Как отметили в столичном главке МЧС, расстояние от печи до мебели и других предметов должно превышать один метр. Для розжига россиянам не рекомендовали использовать легковоспламеняющиеся жидкости. При этом температура в парильной не должна превышать 110 градусов.
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