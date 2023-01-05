Смертельная свистопляска снега и льда: петербургские власти должны ответственно подойти к уборке города

Практически каждая зима в Петербурге уносит человеческие жизни. И речь не идет о смертях, скажем, гипертоников от погодных «качелей». Нет. Скорбный список мог бы и вовсе не пополняться, если бы городские власти четко исполняли свои обязанности. Только и всего.
Наиболее «хрестоматийный» пример зимней смертности падение «сосулек-убийц». Но вносит свою страшную лепту и гололед.
Сегодня, 5 января, стало известно о смерти Адиля Велимеева — старейшего декоратора петербургского БДТ имени Г. А. Товстоногова, заслуженного работника культуры России.
Еще вечером 20 декабря 83-летний мужчина экстренно был доставлен в Мариинскую больницу после падения в переулке Джамбула вследствие гололеда. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной и теменной костей, а также ушиб головного мозга. И вот трагический исход, хотя врачи сделали все, что смогли. Есть и другие подобные случаи.
Даже убирая снег почему-то умудряются травмировать людей. Вопиющий случай произошел 18 декабря. Водитель погрузчика, сдавая назад, совершил наезд на 76-летнюю женщину с тростью на улице Садовой. Она попала в больницу с переломом плеча.
Отчего все у нас так?
Городские власти, видимо, не убирают снег в ожидании его таяния, когда можно обойтись «малой кровью». То есть меньшим количеством техники и людей. Экономят. Но получается, что город платит самой настоящей кровью и жизнями петербуржцев. А ведь они по большому счету и нанимают администрацию, чиновников на работу для своего блага.
Что делают с теми сотрудникам, что разгильдяйски относятся к своим обязанностям? Правильно, увольняют. И не понятно, почему еще наши «эффективные менеджеры» до сих пор сидят в своих креслах.
В Петербург приходят морозы на фоне предыдущего снегопада. А значит, велика вероятность новых трагедий. Пора, пора уже с этим что-то делать!
Как сообщалось ранее, 21 декабря, когда Северную столицу накрыл ледяной дождь, только в скорую помощь обратились 304 человека после падения на льду и еще порядка 600-700 пришли в травмпункты.