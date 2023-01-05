Смертельная свистопляска снега и льда: петербургские власти должны ответственно подойти к уборке города

Городские власти, видимо, не убирают снег в ожидании его таяния, когда можно обойтись «малой кровью». То есть меньшим количеством техники и людей. Экономят. Но получается, что город платит самой настоящей кровью и жизнями петербуржцев. А ведь они по большому счету и нанимают администрацию, чиновников на работу для своего блага.