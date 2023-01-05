Израиль пытается наладить связи с РФ, опасаясь укрепления Ирана на фоне украинского кризиса

Правительство Нетаньяху может отойти от критики спецоперации на Украине, чтобы не усугублять отношения с Москвой.
Новое израильское правительство пытается нормализовать отношения с Москвой, опасаясь укрепления ирано-российских связей, пишет Arab News со ссылкой на мнения аналитиков.
По информации издания, несколько дней назад министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн после беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обратился к кабмину с просьбой избегать комментариев касательно конфликта России и Украины. Тем самым он отказывается от курса своего предшественника Яира Лапида, который выступал с осуждением спецоперации.
Как отмечают эксперты, израильский премьер Биньямин Нетаньяху находится в заметно лучших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, нежели Лапид и бывший глава кабмина Нафтали Беннет. Кроме того, Нетаньяху недавно не смог добиться от Владимира Зеленского голоса против резолюции ООН по Палестине, что явно не пойдет на пользу связям двух стран.
Указанные выше факторы, по мнению аналитиков, могут стать стимулом для восстановления контактов между Тель-Авивом и Москвой. В таком случае Израиль попробует повлиять на курс сотрудничества России и Ирана, активно развивающегося на фоне спецоперации. Один из собеседников издания предположил, что еврейское государство считает это партнерство опасным для своих «операций по обеспечению безопасности» — ударов по проиранским формированиям в Сирии. Например, Исламская республика, получив зенитные комплексы и разместив их неподалеку от границ еврейского государства, создаст угрозу его авиации и вынудит отказаться от налетов.
В отличие от Лапида, чья позиция по Украине основывалась на личном мнении и эмоциях, Нетаньяху способен выстроить свою политику таким образом, чтобы угодить всем важным игрокам, имея притом возможность защищать свои интересы в регионе. Эксперты считают, что новое правительство Израиля будет сближаться с Россией: несмотря на неодобрение спецоперации населением еврейского государства, разведструктуры и политики все же считают такой вариант более предпочтительным. При этом Тель-Авив сможет сохранить стратегические связи с США, которые, кстати, уже выразили недовольство разговором Коэна и Лаврова.
Несколько дней назад Зеленский в беседе с Нетаньяху проигнорировал просьбу израильского премьера проголосовать на Генассамблее ООН против резолюции, касающейся оккупации палестинских территорий. Причиной стала позиция Тель-Авива по поставкам Киеву современного вооружения — власти еврейского государства ранее согласились лишь на отправку гуманитарных грузов. В этот раз Нетаньяху обещал «подумать» насчет военной помощи, однако Зеленского такой ответ не устроил.