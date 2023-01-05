Израиль пытается наладить связи с РФ, опасаясь укрепления Ирана на фоне украинского кризиса

В отличие от Лапида, чья позиция по Украине основывалась на личном мнении и эмоциях, Нетаньяху способен выстроить свою политику таким образом, чтобы угодить всем важным игрокам, имея притом возможность защищать свои интересы в регионе. Эксперты считают, что новое правительство Израиля будет сближаться с Россией: несмотря на неодобрение спецоперации населением еврейского государства, разведструктуры и политики все же считают такой вариант более предпочтительным. При этом Тель-Авив сможет сохранить стратегические связи с США, которые, кстати, уже выразили недовольство разговором Коэна и Лаврова.