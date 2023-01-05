Главы парламента и Госсовета Ливии обсудили в Каире выборы в законодательные органы

Данное событие продолжительное время откладывалось на фоне разногласий двух структур по различным вопросам. Наконец, в начале 2023 года наметились признаки прорыва в ливийском урегулировании, так как именно Палата представителей и ВГС при национальной и международной поддержке должны определить конституционную базу для проведения президентских и парламентских выборов.