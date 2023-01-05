Главы парламента и Госсовета Ливии обсудили в Каире выборы в законодательные органы

Каир, 5 января. Спикеры Палаты представителей и Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Агила Салех и Халед аль-Мишри встретились в Каире и обсудили организацию электорального процесса в стране. Арабские СМИ опубликовали их совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Данное событие продолжительное время откладывалось на фоне разногласий двух структур по различным вопросам. Наконец, в начале 2023 года наметились признаки прорыва в ливийском урегулировании, так как именно Палата представителей и ВГС при национальной и международной поддержке должны определить конституционную базу для проведения президентских и парламентских выборов.
В заявлении по итогам переговоров в египетской столице стороны сообщили о стремлении преодолеть все препятствия, стоящие на пути электорального процесса. Оба спикера пообещали, что в ближайшее время совместный комитет парламента и ВГС представят соответствующий документ для утверждения.
«Мы договорились разработать четкую и конкретную дорожную карту, согласно которой позже будет объявлено о завершении всех необходимых процедур для организации избирательного процесса. Это меры, связанные как с правовыми нормами, так и с вопросами исполнительной власти и объединением институтов», — говорится в итоговом заявлении.
Ранее обе структуры объявили об урегулировании сложившихся между ними разногласий касательно решения Палаты представителей о создании Конституционного суда в Бенгази. Со своей стороны, делегаты из США, Великобритании и некоторых других стран стали намекать на возможность поиска нового механизма политического урегулирования в случае, если ВГС и парламент не придут к единому мнению.