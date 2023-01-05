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Медведев: маневры «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» на борту приведут в чувства НАТО

Армия
Медведев: маневры «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» на борту приведут в чувства НАТО

Отправка в морской поход фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» стала главным новогодним подарком, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, такие маневры определенно приведут в чувства США и их союзников по НАТО.

«Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», — сказал политик.

В связи с этим он предложил расположить корабль примерно в 100 милях от американского побережья, поближе к реке Потомак, которая протекает через Вашингтон.
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