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Шпица поделилась впечатлениями от просмотра нового фильма «Чебурашка»

Общество
Шпица поделилась впечатлениями от просмотра нового фильма «Чебурашка»

Актриса Екатерина Шпица оказалась в числе первых, кто посмотрел премьеру фильма «Чебурашка». Телеведущая рассказала, что ее впечатлила игра актеров в ролях любимых персонажей.

Шпица посмотрела «Чебурашку» с 10-летним сыном. Актриса призналась, что боялась разочароваться в киноленте, однако ее опасения не подтвердились. Артистке было интересно, какое решение выберут создатели вместо анимированного крокодила Гены.

«И интерпретация Шапокляк в лице героини Елены Яковлевой оказалась любопытной. И отрисовка Чебурашки очень обаятельная. Ну и самое главное — это важные смыслы жизни каждого человека, высказанные устами всех героев», — поделилась впечатлениями Шпица с изданием Voice.

«Чебурашка» заработал в прокате миллиард рублей за три дня. Ожидается, что к 6 января эта цифра достигнет двух миллиардов.
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