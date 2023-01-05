Шпица поделилась впечатлениями от просмотра нового фильма «Чебурашка»

Актриса Екатерина Шпица оказалась в числе первых, кто посмотрел премьеру фильма «Чебурашка». Телеведущая рассказала, что ее впечатлила игра актеров в ролях любимых персонажей.
Шпица посмотрела «Чебурашку» с 10-летним сыном. Актриса призналась, что боялась разочароваться в киноленте, однако ее опасения не подтвердились. Артистке было интересно, какое решение выберут создатели вместо анимированного крокодила Гены.
«И интерпретация Шапокляк в лице героини Елены Яковлевой оказалась любопытной. И отрисовка Чебурашки очень обаятельная. Ну и самое главное — это важные смыслы жизни каждого человека, высказанные устами всех героев», — поделилась впечатлениями Шпица с изданием Voice.
«Чебурашка» заработал в прокате миллиард рублей за три дня. Ожидается, что к 6 января эта цифра достигнет двух миллиардов.