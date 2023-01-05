Эксперт Риттер рассказал о решении Путина, которое потрясло страны Запада

Россия осмелилась противостоять Западу и завладела стратегической инициативой, заявил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер.
В интервью изданию Global Times он сообщил, что решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине потрясло Запад. По его словам, Москва показала, что готова действовать решительно в ответ на безответственные шаги оппонентов.
«НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. РФ осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению», — объяснил Риттер.
По его словам, западные страны не воспринимали Россию всерьез, однако все изменилось после начала СВО. Эксперт добавил, что миф о неспособности Москвы противостоять НАТО во главе с США был разрушен.