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Эксперт Риттер рассказал о решении Путина, которое потрясло страны Запада

Армия
Эксперт Риттер рассказал о решении Путина, которое потрясло страны Запада

Россия осмелилась противостоять Западу и завладела стратегической инициативой, заявил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер.

В интервью изданию Global Times он сообщил, что решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине потрясло Запад. По его словам, Москва показала, что готова действовать решительно в ответ на безответственные шаги оппонентов.

«НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. РФ осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению», — объяснил Риттер.

По его словам, западные страны не воспринимали Россию всерьез, однако все изменилось после начала СВО. Эксперт добавил, что миф о неспособности Москвы противостоять НАТО во главе с США был разрушен.
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