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Россия нарастила поставки арктической нефти в азиатские страны

Экономика
Россия нарастила поставки арктической нефти в азиатские страны

После введения Западом санкций и отказа Европы от российских энергоресурсов Москва увеличила поставки арктической нефти в Китай и Индию, сообщает Reuters.

Три нефтяных танкера направляются из Мурманска в Китай. При этом все реже суда указывают пункт назначения, хотя в декабре такие корабли транспортировали 19 млн баррелей нефти из РФ (примерно 680 тыс. баррелей в сутки), отмечает издание.

Экспорт российской нефти в декабре сократился до минимума с начала года. По мнению экспертов, это связано с дефицитом судов. Однако поставки ресурса в Индию растут с мая 2022 года. В ноябре было поставлен рекорд в 6,67 млн тонн.
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