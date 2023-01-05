Россия нарастила поставки арктической нефти в азиатские страны

После введения Западом санкций и отказа Европы от российских энергоресурсов Москва увеличила поставки арктической нефти в Китай и Индию, сообщает Reuters.
Три нефтяных танкера направляются из Мурманска в Китай. При этом все реже суда указывают пункт назначения, хотя в декабре такие корабли транспортировали 19 млн баррелей нефти из РФ (примерно 680 тыс. баррелей в сутки), отмечает издание.
Экспорт российской нефти в декабре сократился до минимума с начала года. По мнению экспертов, это связано с дефицитом судов. Однако поставки ресурса в Индию растут с мая 2022 года. В ноябре было поставлен рекорд в 6,67 млн тонн.