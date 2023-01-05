Российского тренера Тишину обвиняют в жестком отношении с гимнастками

Все началось после того, как мать двух сестер, которые уже завершили профессиональную карьеру, написала заявление на Маккарани и Тишину в связи с возможным психологическим насилием в адрес девушек. Бывшие гимнастки заметно похудели и стали плохо выглядеть после тренировок под руководством специалистов. Мать сестер считает, что в этом есть «заслуга» Маккарани и Тишиной, передает итальянское издание «Мессаджеро».