Российского тренера Тишину обвиняют в жестком отношении с гимнастками

Технический тренер Международной академии художественной гимнастики Эмануэла Маккарани и ее помощница Ольга Тишина предстанут перед итальянским судом за жестокое обращение со спортсменками. Прокуратура Брешии начала расследование дела.
Все началось после того, как мать двух сестер, которые уже завершили профессиональную карьеру, написала заявление на Маккарани и Тишину в связи с возможным психологическим насилием в адрес девушек. Бывшие гимнастки заметно похудели и стали плохо выглядеть после тренировок под руководством специалистов. Мать сестер считает, что в этом есть «заслуга» Маккарани и Тишиной, передает итальянское издание «Мессаджеро».
Тренеры подозреваются в оказывании «психологического давления» на спортсменок. Данный метод мог спровоцировать «пищевые и психологические расстройства у некоторых гимнасток».