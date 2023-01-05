Лула да Силва уволил военных советников Жаира Болсонару

Социалист Лула да Силва вступил в должность 1 января в качестве президента Бразилии. Его правый оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару так и не признал победу социалиста, что побудило сторонников бывшего главы государства провести массовые протесты с призывами к военному вмешательству. Болсонару пользовался широкой поддержкой армии и полиции, что на тот момент вызвало у общественности опасения о военном перевороте.