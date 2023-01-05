Лула да Силва уволил военных советников Жаира Болсонару

Бразилиа, 5 января. Новоизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ об увольнении Мауру Сида, подполковника армии и близкого помощника экс-главы государства Жаира Болсонару. Об этом сообщается в официальном вестнике правительства.
«Уволить Мауру Сезара Барбозу Сида с должности главного военного советника и ближайшего помощника личного кабинета президента республики», — написано в указе.
Мауру Сид, которой считается правой рукой Болсонару и одним из его основных советников, получил обвинения от Федеральной полиции в подготовке дезинформации, распространяемой бывшим президентом.
Полиция Бразилии пришла в декабре к выводу, что Болсонару ложно указал на связь вакцины против COVID-19 с ВИЧ в ходе онлайн-выступления в октябре 2021 года. Тогда же он заявил, не предъявив никаких доказательств, что большинство жертв испанского гриппа скончалось из-за «пневмонии, вызванной ношением масок».
В ходе расследования было установлено, что именно Мауру Сид собирал данную информацию, в связи с чем его обвинили в распространении паники из-за несуществующей опасности и подстрекательстве к совершению преступления.
Лула также отстранил еще одного близкого помощника бывшего президента Жонатаса Диниза Виейру Коэлью. По словам депутата Луиса Миранды, Коэлью был первым представителем кабинета Болсонару, которого проинформировали о коррупционной схеме вокруг вакцин Covaxin.
Социалист Лула да Силва вступил в должность 1 января в качестве президента Бразилии. Его правый оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару так и не признал победу социалиста, что побудило сторонников бывшего главы государства провести массовые протесты с призывами к военному вмешательству. Болсонару пользовался широкой поддержкой армии и полиции, что на тот момент вызвало у общественности опасения о военном перевороте.