Четыре человека погибли в ДТП на трассе Маслова Пристань — Батрацкие дачи под Белгородом

По данным ГИБДД, все произошло на 3-м км автодороги Маслова Пристань – Батрацкие дачи. Участниками аварии стали ВАЗ-2110 и Chevrolet Niva. Оба водителя и два пассажира погибли на месте, еще одного человека с различными травмами госпитализировали. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.