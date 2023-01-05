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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Маслова Пристань — Батрацкие дачи под Белгородом

Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Маслова Пристань — Батрацкие дачи под Белгородом

Четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал в результате дорожного инцидента в Белгородской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления дорожной полиции.

По данным ГИБДД, все произошло на 3-м км автодороги Маслова Пристань – Батрацкие дачи. Участниками аварии стали ВАЗ-2110 и Chevrolet Niva. Оба водителя и два пассажира погибли на месте, еще одного человека с различными травмами госпитализировали. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Обстоятельства ДТП станут известны по итогам проверки. Движение на месте аварии затруднено.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности наезда на женщину возле ТРЦ в Кемерове. Об этом писала газета A42.RU.
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