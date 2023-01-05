Мало козырей: США не могут помешать восстановлению связей САР со странами региона

В свою очередь, Абдалла бин Заид заявил, что ОАЭ заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества, а также готовы продолжать консультации и координацию с Сирией по различным вопросам. Глава МИД Эмиратов подтвердил, что Абу-Даби поддерживает стабильность и суверенитет САР. Кроме того, дипломат выразил уверенность в том, что сирийский народ восстановит свое государство и приведет его к процветанию.