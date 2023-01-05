Мало козырей: США не могут помешать восстановлению связей САР со странами региона

Стремление ближневосточных стран к нормализации отношений с Сирийской Арабской Республикой (САР) ставит США в тяжелое положение.
Накануне президент Сирии Башар Асад провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном, прибывшим в Дамаск с сопровождающей делегацией. Стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя государствами, перспективы углубления торговых и экономических отношений, а также события в регионе и во всем мире.
Президент Асад подчеркнул, что отношения между Сирией и ОАЭ имеют богатое прошлое. По его словам, теперь контакты Дамаска и Абу-Даби восстанавливаются в интересах двух стран и народов, а также для урегулирования региональных проблем и поддержания стабильности.
В свою очередь, Абдалла бин Заид заявил, что ОАЭ заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества, а также готовы продолжать консультации и координацию с Сирией по различным вопросам. Глава МИД Эмиратов подтвердил, что Абу-Даби поддерживает стабильность и суверенитет САР. Кроме того, дипломат выразил уверенность в том, что сирийский народ восстановит свое государство и приведет его к процветанию.
Эмираты стали одной из первых стран, начавших процесс нормализации отношений с Сирией. Первый за 10 лет конфликта визит главы МИД ОАЭ в САР состоялся в ноябре 2021 года. Затем Башар Асад летал в Абу-Даби в марте 2022 года.
Нормализация отношений выгодна обеим странам. ОАЭ смогут расширить сферу своего влияния и повлиять на региональный порядок. А САР постепенно возвращает признание со стороны региональных акторов и выстраивает перспективу для восстановления контактов с другими монархиями Персидского залива. В дальнейшем это может помочь стране вернуться в состав Лиги арабских государств (ЛАГ).
Американцы против
Очевидно, наметившаяся тенденция не устраивает США. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс 5 января заявил журналистам, что Вашингтон не поддерживает страны, которые восстанавливают отношения с легитимным правительством Башара Асада. В качестве доводов американская сторона привела якобы нарушения прав человека и отказ в доступе к жизненно важной гуманитарной помощи.
О том, что именно Соединенные Штаты наложили санкции на САР, Нед Прайс умолчал. Российская сторона неоднократно отмечала, что введенные рестрикции усугубили социально-экономическое положение Сирии и негативно сказались на жизни обычных людей. Кроме того, именно ограничения американцев мешают другим странам контактировать с легитимными властями САР и сотрудничать с ними в том числе для оказания гуманитарной помощи.
Однако масштабный пакет санкций под названием «Закон Цезаря», вступивший в силу в 2020 году, так и не привел к полной изоляции правительства Башара Асада. Более того, даже Турция, ранее заявлявшая о невозможности контактов с властями САР, теперь готова искать точки соприкосновения с Дамаском.
По словам эксперта по Сирии из Института Ближнего Востока (Вашингтон) Чарльза Листера, дипломатическое взаимодействие стран региона с Дамаском продолжается. В связи с этим администрация Байдена находится в «очень сложном положении»: у Вашингтона очень мало козырей, если не считать угрозы санкций против союзников и партнеров США, включая те же Эмираты.
Специалист при этом считает, что Соединенным Штатам нужно отказаться от статуса-кво по Сирии, поскольку другие международные игроки уже меняют динамику в регионе.
Как полагает руководитель бюро РИА Новости в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин, визит главы ОАЭ в Дамаск, трехсторонняя встреча в Москве и планы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Эмираты говорят о том, что на Ближнем Востоке разыгрывается интересная геополитичечкая партия, успехом которой может стать в том числе отмена турецких военных планов на севере САР.
«Мирные тенденции, скорей всего, раздражают Вашингтон, стабильность в данном регионе никогда не была на руку Белому дому. С другой стороны, мирные тенденции немаловажны для Москвы. Но пока слабо верится в мирный, сияющий Ближний Восток», — пишет эксперт.
На пути к нормализации
Несмотря на «санкционную дубинку» Вашингтона, все больше стран заявляют о намерении вступить в контакт с легитимным руководством Сирии. В 2018 году ОАЭ сообщили о восстановлении работы своего посольства в Дамаске.
Оман вернул своего посла в Сирию в октябре 2020 года, а Бахрейн — в декабре 2021-го. Кроме того, глава МИД Алжира во время визита в Дамаск в июле прошлого года заявил, что его страна наряду с другими арабскими государствами координирует усилия по восстановлению членства САР в ЛАГ.
В сентябре 2021 года возобновил работу сирийско-иорданский погранпереход «Джабер», что позволило отладить поставки грузов из других государств региона в САР, а также обеспечить их быстрый и выгодный транзит через территорию страны. Башар Асад затем провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II в октябре 2021 года.
Как говорилось ранее, в конце декабря 2022-го в Москве прошла встреча министров обороны Сирии и Турции Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара. Переговоры стали первым за 11 лет официальным контактом на высшем уровне между Анкарой и Дамаском. Впоследствии Акар отметил, что надеется на «разумное, логичное и успешное» продолжение диалога с представителями Сирии при посредничестве РФ.