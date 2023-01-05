СКР проверит информацию о планах по застройке сквера в Приморском районе Петербурга

Следственный комитет России проведет процессуальную проверку после поступившей информации о возможной застройке сквера в Приморском районе Петербурга.
Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что жители Приморского района продолжают митинговать против строительства автостоянки на территории небольшого сквера. Зеленая зона располагается на Мебельной улице рядом с домом №35, корпус 2.
По словам местных жителей, сейчас сквер лишился практически всех деревьев. Горожане уверены, что в документах допущена ошибка, поэтому вырубка деревьев должна быть прекращена. Провести проверку поручено и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
СК ранее начал проверку из-за возможных хищений при реконструкции петербургского «Мюзик-Холла». Бастрыкин поручил рассмотреть доводы заявителя, а также представить доклад о ситуации.
Застройка зеленых зон, ненадлежащее состояние исторических зданий и ряд других проблем остро стоят в Северной столице. Однако Смольный под руководством губернатора Александра Беглова подобные вещи, вероятно, предпочитает игнорировать, как и многочисленные жалобы петербуржцев.