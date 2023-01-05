СКР проверит информацию о планах по застройке сквера в Приморском районе Петербурга

Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что жители Приморского района продолжают митинговать против строительства автостоянки на территории небольшого сквера. Зеленая зона располагается на Мебельной улице рядом с домом №35, корпус 2.