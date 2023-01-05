Политолог Кот предупредил белорусов о возможности военного конфликта с Украиной

Белорусам надо готовиться, чтобы быстро и качественно купировать угрозу со стороны Украины. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщил, что украинские силовики, находящиеся на границе с Республикой Беларусь, совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия.
«Втягивание Минска в конфликт на Украине неизбежно, это всего лишь вопрос времени, — заявил Кот. — Закрученное еще в 2014 году западными спецслужбами мракобесие имело и имеет до сих пор только одну цель: максимальный раскол внутри русского мира, чтобы стравить братьев одного народа друг с другом, обеднить их и сократить численность. И Киев в данном случае хорошо исполняет свою функцию провокатора и инструмента для достижения желаемого Западом».
Неслучайно поэтому то, что Белоруссия готовится отражать возможные атаки на себя, продолжил политолог.
«Ведь, как только укронацисты почувствуют свою силу, они сразу же зайдут на территорию Республики Беларусь — просто потому, что та является форпостом русского мира, разрывая самим своим существованием «пояс Бжезинского», смысл которого заключается в том, чтобы разрушить взаимосвязь Европы и России, — отметил эксперт. — Белоруссия держит оборону, и это не дает Западу сомкнуть «кольцо» вокруг РФ».
Собеседник ФАН подчеркнул, что Республика Беларусь находится «на передовой» и представляет собой зону повышенной опасности.
«Главное, чтобы это понимали и сами белорусы, — заметил Кот. — Потому что среди них иногда приходится слышать высказывания о том, что спецоперация — это, мол, не их дело. Нет, дорогие мои, это и ваше дело тоже! И я хочу напомнить, что нас, живущих на Украине русских, никто не спрашивал, когда произошли события на Майдане, когда нас всех приговорили. Нашлись среди нашего народа предатели, которые за 30 сребренников продали нашу родную землю и заварили всю эту кровавую кашу!»
То же самое — найти своих предателей — по словам политолога, сейчас пытаются сделать и в Белоруссии, чтобы с их помощью расшатать страну.
«Белорусам следует помнить, что все мы — русские, и что выжить мы можем только сообща, в единстве, плечом к плечу, спина к спине, — заявил эксперт. — Им надо готовиться, чтобы быстро и качественно купировать угрозу со стороны Украины».
Ранее Юрий Кот заявил, что Киев продает русские земли извечным врагам России.