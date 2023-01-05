Юрий Кот предрек раскольникам ПЦУ неминуемую кару за их службы в Киево-Печерской лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января между сторонами, вовлеченными в «междоусобный конфликт» на территории Украины. По его словам, это необходимо, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.