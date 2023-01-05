Юрий Кот предрек раскольникам ПЦУ неминуемую кару за их службы в Киево-Печерской лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января между сторонами, вовлеченными в «междоусобный конфликт» на территории Украины. По его словам, это необходимо, чтобы верующие могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
Практически одновременно с заявлением Патриарха стало известно, что глава раскольнической ПЦУ проведет рождественскую службу 7 января в Киево-Печерской лавре. В ответ в канонической УПЦ заявили, что это «станет большим позором для всей страны».
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, насколько связаны между собой два этих события.
«Безусловно, предложение Патриарха Кирилла о Рождественском перемирии любой здравомыслящий человек поддержит, — убежден эксперт. — Даже час прекращения стрельбы означает сохранение жизней людей по обе стороны! Поэтому мы надеемся, что это возможно, хотя отлично понимаем, что вера в здравомыслие Владимира Зеленского и его приспешников, одержимых сатанизмом, более чем призрачна».
Собеседник ФАН считает, что киевский режим в принципе неспособен на какие-либо «человеколюбивые жесты».
«И подтверждением этому являются события, которые вскоре произойдут в Киево-Печерской лавре, — подчеркнул Кот. — Захватившие ее раскольники уже заявили, что проведут там 7 января свою собственную рождественскую службу. Так называемая «Православная Церковь Украины» была создана исключительно ради того, чтобы подменить живущим в этой стране верующим людям святость на грех».
Политолог отметил, что людям, не разбирающимся в религиозных тонкостях, может показаться, что «служба УПЦ и служба ПЦУ по своему смысловому наполнению ничем не отличаются друг от друга.
«Но если ты разбираешься и понимаешь, что такое церковно-славянский язык, церковные ритуалы и таинства, к тебе невольно приходит осознание того факта, что в Киево-Печерской лавре — Третьем уделе Божией Матери! — теперь нет святости, — сказал эксперт. — Это очень плохой знак как для нас, так и для них — ведь есть очень много серьезных пророчеств, в частности, отца Николая, о том, что после того, как Киево-Печерская лавра будет захвачена, в Киеве будет большой потоп, и все, что лежит ниже по течению Днепра, будет смыто водой».
Собеседник ФАН намекнул, что что-то может произойти с дамбой Киевской ГЭС, которая «и так на ладан дышит».
«И главный ужас всего происходящего заключается в том, что эти одержимые люди не ведают, что творят, — заявил Кот. — Они думают, что схватили Бога за бороду, но на самом деле это борода не Бога, а козлища. Теперь они и сами станут козлищами и утонут в своих нечистотах».
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