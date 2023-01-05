Вирусолог Волчков рассказал о смертельно опасном поражении нервной системы при гриппе

Врач подчеркнул, что при поражении нервной системы пациент с гриппом с наибольшой степенью вероятности умрет. Это обусловлено тем, что нервная система является последним органом, который поражает инфекция. Для этого ей необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер, что возможно лишь при очень тяжелых случаях.