Вирусолог Волчков рассказал о смертельно опасном поражении нервной системы при гриппе

Некоторые пациенты, заболевшие гриппом, могут столкнуться с поражением нервной системы. Об этом заявил вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. По его словам, данное осложнение — смертельно опасно.
Врач подчеркнул, что при поражении нервной системы пациент с гриппом с наибольшой степенью вероятности умрет. Это обусловлено тем, что нервная система является последним органом, который поражает инфекция. Для этого ей необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер, что возможно лишь при очень тяжелых случаях.
«Если до туда вирус гриппа дошел, значит человеку совсем плохо, и он скорее всего не жилец», — цитирует Волчкова информационное агентство URA.Ru.
Помимо крепкого защитного барьера, инфекции также будет необходимо дойти до нервной системы через верхние дыхательные пути. Оттуда она попадает в кровоток, от чего страдает эндотелий. В конечном счете, происходит системное заражение органов и тканей.
Формирование иммунитета является важной частью профилактики гриппа. Врачи советуют пройти процедуру вакцинации, которая в России проводится в медицинских учреждениях на бесплатной основе.