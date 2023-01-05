Медведев пообещал Вашингтону говорить с ним на «языке силы» после обращения к россиянам

Москва впредь будет общаться с Вашингтоном на языке силы, раз по-другому США не понимают. Так замглавы СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на обращение американских дипломатов к россиянам.
Ранее посольство США в Москве разместило на странице в Twitter обращение к гражданам России, в котором говорилось о том, что спецоперация на Украине «их недостойна». Медведев счел верхом цинизма, когда с подобными заявлениями выступает страна, снабжающая Киев оружием в гигантских масштабах.
В связи с чем он пообещал ответную реакцию, которую США получат не в кабинетной тиши. В частности, Медведев рассказал об отправке ракет «Циркон» к берегам НАТО.
«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете», — отметил он.
Соответствующее заявление заместитель председателя Совета безопасности России опубликовал в своем Telegram-канале 5 января.