Медведев пообещал Вашингтону говорить с ним на «языке силы» после обращения к россиянам

Ранее посольство США в Москве разместило на странице в Twitter обращение к гражданам России, в котором говорилось о том, что спецоперация на Украине «их недостойна». Медведев счел верхом цинизма, когда с подобными заявлениями выступает страна, снабжающая Киев оружием в гигантских масштабах.