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Марина Зудина снималась в «Содержанках», когда Олег Табаков был сильно болен

Общество
Марина Зудина снималась в «Содержанках», когда Олег Табаков был сильно болен

Актриса Марина Зудина снималась в сериале «Содержанки», когда ее муж режиссер Олег Табаков был уже серьезно болен. Во время рабочего процесса все мысли артистки были только о возлюбленном.

Табаков ушел из жизни в 2018 году. Зудина очень переживала из-за его смерти. Тогда ей приходилось работать, несмотря на серьезный недуг супруга.

Актриса принимала активное участие в съемках сериала «Содержанки». Зудина профессионально подошла к процессу, однако все ее мысли все равно занимал больной режиссер.

«Олег Павлович был уже очень сильно болен. И съемки в первом сезоне для меня прошли как в полусне, я не очень соображала, что делаю. Нет, как актриса я включалась в процесс, но со стороны проект не могла оценить. Все мысли тогда были о другом», — цитирует актрису журнал «Караван историй».

В итоге проект стал очень успешным. Актриса призналась, что не ожидала получить такой отклик от зрителей. По ее словам, именно «Содержанки» помогли ей справится со стрессом.
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