Банги, 5 января. Сотрудники диппредставительства РФ в ЦАР посетили✱ Национальный музей имени Бартелеми Боганда.
Работники российского посольства во главе с Александром Бикантовым посмотрели выставку, посвященную национально-освободительной борьбе центральноафриканцев. Отечественные дипломаты познакомились с культурой и традициями местного населения.
Особый интерес у гостей вызвала экспозиция, изображающая быт племен на территории ЦАР. Как отметили сотрудники диппредставительства, уклад жителей республики очень похож на тот, что был у русских крестьян в дореволюционную эпоху.
Благодаря межкультурным коммуникациям отношения между Москвой и Банги непрерывно развиваются. Ранее центральноафриканцы вышли на улицы столицы, чтобы поздравить россиян с Днем народного единства.
Сотни граждан ЦАР прошли по городу с отечественным триколором в руках, который давно стал символом освобождения от неоколониализма. Жители поблагодарили РФ за помощь и поддержку, оказываемую в рамках двухсторонних договоренностей.
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