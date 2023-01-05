СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской ОВА Муратова по подозрению в мошенничестве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердили задержание заместителя главы Одесской областной военной администрации Олега Муратова. Мужчину заподозрили в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным СБУ, чиновник предлагал одному из коллег на руководящем посту «содействие» в том, чтобы тот избежал уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. Взамен Муратов хотел получить денежное вознаграждение в размере 25 тыс. долларов, уточнили украинские силовики.
Ранее о том, что гражданин задержан, написало украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. По данным журналистов, замглавы Одесской ОВА вменили получение крупной взятки.