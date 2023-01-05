СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской ОВА Муратова по подозрению в мошенничестве

По данным СБУ, чиновник предлагал одному из коллег на руководящем посту «содействие» в том, чтобы тот избежал уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. Взамен Муратов хотел получить денежное вознаграждение в размере 25 тыс. долларов, уточнили украинские силовики.