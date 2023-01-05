Памятник писателю Николаю Островскому снесли в Харькове

Памятник, установленный в честь русского писателя Николая Островского, снесли в украинском городе Харьков.
Кто именно демонтировал монумент, не сообщается. Соответствующие кадры пустого постамента появились в социальных сетях.
Еще в начале декабря 2022 года вандалы разрисовали памятник Островскому. Националисты потребовали снести скульптуру из-за участия писателя в Гражданской войне на стороне Красной армии.
Власти Эстонии, тем временем, планируют снести в Нарве еще два советских монумента. В опасности оказались мемориальная с именами погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Принаровья, а также могильный памятник в Темном саду.