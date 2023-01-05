События в Донбассе к 15:00 5 января: ликвидация экстремистов в ДНР, в ЛНР уничтожена американская РЛС

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть раненых при обстреле ПТУ в Макеевке уже отправлена на лечение в госпиталях в другие регионы РФ. Он отметил, что пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно, за счет чего им удалось своевременно оказать медпомощь.