События в Донбассе к 15:00 5 января: ликвидация экстремистов в ДНР, в ЛНР уничтожена американская РЛС

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в ежедневной сводке заявила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 332 единицы боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм минометов. Под обстрел попали районы 10 населенных пунктов, погиб мирный житель, еще один гражданский получил ранения.
С начала суток 5 января украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Горловка, Пантелеймоновка. В результате атак в Донецке зафиксированы повреждения здания плавательного бассейна «Петровский».
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток на Лиманском направлении были поражены подразделения ВСУ в районах Серебрянки и Григоровки, уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 пикапа. На Донецком и Южно-Донецком направлениях потери противника составили порядка 100 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 4 боевые машины пехоты, 7 автомобилей и пикапов.
В районе Лимана уничтожен склад боеприпасов ВСУ, у Константиновки ликвидировано свыше 55 экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура».
В ходе контрбатарейной борьбы в районах Водяного и Очеретино уничтожены боевая машина РСЗО «Град» и 2 пусковые установки РСЗО «Ольха». В районах Великой Новоселки, Белогоровки, Первомайского и Бахмута уничтожены гаубицы ВСУ.
Над Красногоровкой и Победой сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожены беспилотники ВСУ в районах Николаевки, Волновахи и Евгеновки.
Подполковник НМ ДНР Андрей Баевский рассказал, что группы военнослужащих из западных спецподразделений едут в Донбасс под видом наемников. По его словам, они «увольняются» на родине и приезжают в зону конфликта уже слаженными отрядами.
«Есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев. За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно», — отмечает офицер.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть раненых при обстреле ПТУ в Макеевке уже отправлена на лечение в госпиталях в другие регионы РФ. Он отметил, что пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно, за счет чего им удалось своевременно оказать медпомощь.
ЛНР
Минобороны РФ в ходе брифинга заявило, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районе Стельмаховки.
В районе Новоселовки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37.
Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотники ВСУ в районах Змиевки, Кременной, Золотаревки, Кривошеевки. Перехвачены реактивные снаряды в районе Белогоровки.
Сотрудники МВД ЛНР изъяли в помещении разрушенного склада в Сватово автоматы, гранаты и более 1,1 тысячи патронов. Как сообщил центр общественных связей ведомства, изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД.