Париж должен пересмотреть свою политику милитаризации Украины, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Так он прокомментировал решение президента страны Эммануэля Макрона передать Киеву партию бронемашин AMX-10RC. Филиппо назвал инициативу безумной, так как Украину снабжают оружием в ущерб французской армии.
«Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию», — сказал политический деятель.
Он также подчеркнул, что Париж лишь затягивает боевые действия на Украине, тогда как ему следовало стремиться к миру.