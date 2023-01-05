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Французский политик Филиппо назвал безумной идею Макрона передать Киеву бронемашины AMX-10RC

Армия
Французский политик Филиппо назвал безумной идею Макрона передать Киеву бронемашины AMX-10RC

Париж должен пересмотреть свою политику милитаризации Украины, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал решение президента страны Эммануэля Макрона передать Киеву партию бронемашин AMX-10RC. Филиппо назвал инициативу безумной, так как Украину снабжают оружием в ущерб французской армии.

«Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию», — сказал политический деятель.

Он также подчеркнул, что Париж лишь затягивает боевые действия на Украине, тогда как ему следовало стремиться к миру.
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