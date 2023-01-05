Претория, 5 января. Южно-Африканская Республика примет саммит БРИКС в 2023 году.
По словам представителя Министерства иностранных дел ЮАР Анила Суклала, 15-я встреча международного объединения состоится в августе. Главы государств — членов организации встретятся в очном режиме впервые за три года.
Всего на 2023 год запланировано более 100 мероприятий, 20 из которых осуществятся на уровне министерств. Главной темой обсуждений станет участие БРИКС в торговых отношениях с африканскими странами.
Ранее член правительства ЮАР Наледи Пандор заявила, что республика возьмет курс на укрепление взаимовыгодных отношений со всеми странами экономической группы. По ее словам, межгосударственное содружество обладает значительным потенциалом.
Все больше стран проявляет внимание к деятельности БРИКС. В конце ноября 2022 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал с представителями объединения стратегический меморандум о сотрудничестве, который станет фундаментом для будущих совместных проектов.