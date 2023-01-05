Один человек погиб в ДТП со студенческим автобусом в турецком Газиантепе

Перевозивший студентов автобус стал участником дорожного инцидента в турецком Газиантепе. Один человек погиб, 12 получили ранения, пишет в четверг телеканал Habertürk.
По данным канала, автобус врезался в автомобиль на перекрестке Газиантеп - Килис шоссе Бешгез.
«По предварительным данным, один человек погиб на месте, а 12 человек, в основном иностранные граждане, получили ранения», — говорится в сообщении.
Прибывшие медики доставили раненых в больницу. Обстоятельства инцидента станут известны по итогам проверки.