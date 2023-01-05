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Один человек погиб в ДТП со студенческим автобусом в турецком Газиантепе

Происшествия
Один человек погиб в ДТП со студенческим автобусом в турецком Газиантепе

Перевозивший студентов автобус стал участником дорожного инцидента в турецком Газиантепе. Один человек погиб, 12 получили ранения, пишет в четверг телеканал Habertürk.

По данным канала, автобус врезался в автомобиль на перекрестке Газиантеп - Килис шоссе Бешгез.

«По предварительным данным, один человек погиб на месте, а 12 человек, в основном иностранные граждане, получили ранения», — говорится в сообщении.

Прибывшие медики доставили раненых в больницу. Обстоятельства инцидента станут известны по итогам проверки.
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