Поклонники не узнали тяжелобольного Юрия Антонова на фото

Певец Юрий Антонов давно страдает от сильных болей в ноге. В Сети появилась фотография измученного недугом народного артиста России, которого не узнали поклонники.
Снимок знаменитого артиста появился на просторах Сети. На фото можно заменить, как он сильно похудел. Поклонники обратили внимание на уставший внешний вид исполнителя.
Известно, что музыкант уже давно страдает от болей в суставах. Он неоднократно ездил на лечение в Европу, где ему делали операцию по замене коленного сустава. Там же он проходил курс реабилитации, после чего вернулся в Москву.
Несмотря на все его усилия вернуть здоровье, боли все равно не отпускают его. Певец стал редко выходить из своего загородного дома, в холле которого Антонов стоит на фото. Поклонники признались, что не узнали тяжелобольного артиста на снимке.