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Более 100 человек стали жертвами кораблекрушения в Нигерии

Весь мир
Более 100 человек стали жертвами кораблекрушения в Нигерии

Абуджа, 5 января. Круизное судно затонуло у берегов реки Нигер на территории нигерийского штата Кебби.

Лодка перевозила более 100 пассажиров. Во время очередного рейса она потерпела крушение и сломалась пополам. В результате десять человек погибли, судьба еще стольких же остается неизвестной.

Согласно предварительной версии следствия, судно затонуло из-за перегруза. На месте трагедии продолжаются поиски пропавших без вести.

Подобная катастрофа произошла в октябре 2022 года. Более 30 нигерийцев погибли во время крушения лодки в штате Замфара.

Тогда причиной трагедии стало нападение боевиков. Мирное население общины Бирнин-Вадж пыталось спастись от атаки радикалов.

Согласно показаниям выживших, среди пострадавших оказались в основном женщины и дети. Несмотря на предупреждения, люди продолжали забираться на переполненное судно.

В итоге лодка вместе с пассажирами перевернулась. По словам очевидцев, боевики расстреливали всех, кто оказался в воде, не оставляя шанса выжить.
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