Александр Сладков: На передовой вовсю идут артиллерийские дуэли

Журналист Александр Сладков ведет репортаж из зоны СВО. Он показывает работу нашей артиллерии и рассказывает о том, что украинская армейская авиация вновь стоит на вооружении.
«В небе барражируют десятки ударных и разведывательных БЛА. Для нас СВО приобрела формат современной войны оперативно-тактического уровня с применением всех вооружений этого диапазона», — отмечает репортер.
По словам Сладкова, наша авиация отлично справляется с работой: «летчики, прошедшие через ощутимые потери пилотов и машин, не дрогнули, напротив, наши ястребы набирают кураж». Однако есть и некоторые недочеты. В целом же, отмечает репортер, наша армия работает над ошибками и исправляет их.
«Многое еще предстоит ускорить, но наш паровоз уже застучал колесами», — заключает Сладков.