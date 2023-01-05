Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Александр Сладков: На передовой вовсю идут артиллерийские дуэли

Видео

Журналист Александр Сладков ведет репортаж из зоны СВО. Он показывает работу нашей артиллерии и рассказывает о том, что украинская армейская авиация вновь стоит на вооружении.

«В небе барражируют десятки ударных и разведывательных БЛА. Для нас СВО приобрела формат современной войны оперативно-тактического уровня с применением всех вооружений этого диапазона», — отмечает репортер.

По словам Сладкова, наша авиация отлично справляется с работой: «летчики, прошедшие через ощутимые потери пилотов и машин, не дрогнули, напротив, наши ястребы набирают кураж». Однако есть и некоторые недочеты. В целом же, отмечает репортер, наша армия работает над ошибками и исправляет их.

«Многое еще предстоит ускорить, но наш паровоз уже застучал колесами», — заключает Сладков.
Александр Сладков: На передовой вовсю идут артиллерийские дуэли
СВО артиллерия сладков
Военкоры ФАН
Лучшие в аду