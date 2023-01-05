Александр Сладков: На передовой вовсю идут артиллерийские дуэли

По словам Сладкова, наша авиация отлично справляется с работой: «летчики, прошедшие через ощутимые потери пилотов и машин, не дрогнули, напротив, наши ястребы набирают кураж». Однако есть и некоторые недочеты. В целом же, отмечает репортер, наша армия работает над ошибками и исправляет их.