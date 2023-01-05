Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 дней

Власти Белгородской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности на 15 дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что желтый уровень террористической опасности был продлен в Белгородской области до 5 января 2023 года. Указанный режим действует с 11 апреля 2022 года и в других приграничных регионах России, по которым наносят удары украинские боевики.
В рамках озвученных мероприятий жителям и гостям ряда областей рекомендовано соблюдать определенные предписания. Так, власти регионов просят соотечественников воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе удостоверяющие личность документы.