Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 дней

В рамках озвученных мероприятий жителям и гостям ряда областей рекомендовано соблюдать определенные предписания. Так, власти регионов просят соотечественников воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе удостоверяющие личность документы.