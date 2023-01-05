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Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 дней

Происшествия
Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 дней

Власти Белгородской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности на 15 дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что желтый уровень террористической опасности был продлен в Белгородской области до 5 января 2023 года. Указанный режим действует с 11 апреля 2022 года и в других приграничных регионах России, по которым наносят удары украинские боевики.

В рамках озвученных мероприятий жителям и гостям ряда областей рекомендовано соблюдать определенные предписания. Так, власти регионов просят соотечественников воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе удостоверяющие личность документы.
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