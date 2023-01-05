Ученые Университета Цинхуа связали выпадение волос у мужчин с приемом сладких напитков

Употребление напитков с повышенным содержанием сахара способствует развитию облысения у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Университета Цинхуа (Китай). Они назвали основные причины развития андрогенной алопеции.
Специалисты провели эксперимент с участием 1951 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Все они заполнили специальные анкеты, которые позволяли оценить их питание и психическое состояние. Ученые пришли к выводу, что одной из основных причин облысения является употребление большого количества продуктов с повышенным содержанием сахара. Опасными были признаны, в частности, сладкие газированные напитки. Второй причиной развития алопеции является повышенный стресс.
Авторы исследования считают, что негативное влияние сахара на волосяной покров обусловлен тем, что он активирует метаболические пути, уменьшающие количество глюкозы. Это приводит к ухудшению питания фолликула и к выпадению волос.