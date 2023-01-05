Ученые Университета Цинхуа связали выпадение волос у мужчин с приемом сладких напитков

Специалисты провели эксперимент с участием 1951 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Все они заполнили специальные анкеты, которые позволяли оценить их питание и психическое состояние. Ученые пришли к выводу, что одной из основных причин облысения является употребление большого количества продуктов с повышенным содержанием сахара. Опасными были признаны, в частности, сладкие газированные напитки. Второй причиной развития алопеции является повышенный стресс.