Потери Клайпедского порта связаны с отказом Литвы отгружать белорусские удобрения

Он отметил, что перевалка в Клайпедском государственном морском порту снизилась на 21% по итогам 2022 года. В первую очередь, это связано с отказом Литвы заниматься разгрузкой произведенных в Белоруссии удобрений в связи с санкционной политикой литовских властей.