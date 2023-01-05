Потери Клайпедского порта связаны с отказом Литвы отгружать белорусские удобрения

Потери порта Клайпеды связаны с отказом Литвы отгружать белорусские удобрения, передает радиостанции Žinių radijas заявление министра коммуникаций и транспорта страны Марюса Скуодиса.
Он отметил, что перевалка в Клайпедском государственном морском порту снизилась на 21% по итогам 2022 года. В первую очередь, это связано с отказом Литвы заниматься разгрузкой произведенных в Белоруссии удобрений в связи с санкционной политикой литовских властей.
Другой причиной является приостановка работы завода по производству фосфорных удобрений Lifosa в городе Кедайняй. Предприятие прекратило работу из-за высоких цен на газ и аммиак.