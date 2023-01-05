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Маск призвал выбрать Маккарти на пост нового спикера Палаты представителей США

Политика
Маск призвал выбрать Маккарти на пост нового спикера Палаты представителей США

Миллиардер из США Илон Маск высказался, кого бы он хотел видеть на должности нового председателя Палаты представителей. Свое мнение на этот счет он выразил на странице в Twitter.

Напомним, что 8 ноября в Вашингтоне состоялись промежуточные выборы в конгресс. Большинство мест в нижней палате по результатам голосования заняли республиканцы. По мнению бизнесмена, ее новым председателем необходимо избрать члена данной политсилы Кевина Маккарти.

«Кевин Маккарти должен быть спикером», — написал Маск.

Ранее с соответствующим призывом по поводу избрания Маккарти выступил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
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