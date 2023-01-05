Публицист Белоусов рассказал, почему Турция больше всех выиграла от украинского конфликта

Издание «Коммерсантъ» опубликовало материал, в котором заявило, что Запад и Восток стали зависимы от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Газета отметила, что его можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года, поскольку он до сих пор является практически безальтернативным посредником между Украиной и Россией с начала спецоперации.
Эрдоган, согласно материалу «Коммерсанта», получает как политические, так и экономические выгоды от сложившейся ситуации, несмотря на его призывы как можно скорее сесть за стол переговоров и прекратить конфликт. В статье отмечается, что чем дольше будет длиться кризис, тем больше будет введено антироссийских санкций. И Турция получает свои выгоды, помогая их обходить.
Одним из таких «плюсов» для турецкого государства стали сверхдоходы от торговли, зерновую сделку, а также проект газового хаба. В политическом смысле Эрдоган тоже выиграл – у него, по мнению издания, появился рычаг давления на Финляндию и Швецию после того, как те подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.
Публицист Ярослав Белоусов в комментарии для ФАН отметил, что получаемые Эрдоганом и Турцией выгоды от украинского конфликта не ограничиваются сверхдоходами от торговли, сооружением газового хаба и увеличением влияния на НАТО. Втягивание России в конфликт обнажает закавказское направление, где Анкара вместе с Баку получают возможность проталкивать нужные им решения. Помимо этого, Сирия становится вотчиной турецкого «султана», где он может проводить агрессивные операции против курдских группировок без всякого согласования с Дамаском.
«Фактически Турция – это страна, на данный момент получившая наибольшую выгоду от противостояния России с Украиной и Западом. Эрдоган начинает реализовывать "параллельную" стратегию, которая в зависимости от различных приоритетов может сделать Турцию фактическим противником либо для нас, либо для Запада. Поэтому Анкара будет постоянно ощупывать возможности соседей, и уж затем будут приниматься решения в канве "нового этапа восстановления могущества Османской империи"», — подытоживает собеседник издания.
Ранее Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана.