Публицист Белоусов рассказал, почему Турция больше всех выиграла от украинского конфликта

Публицист Ярослав Белоусов в комментарии для ФАН отметил, что получаемые Эрдоганом и Турцией выгоды от украинского конфликта не ограничиваются сверхдоходами от торговли, сооружением газового хаба и увеличением влияния на НАТО. Втягивание России в конфликт обнажает закавказское направление, где Анкара вместе с Баку получают возможность проталкивать нужные им решения. Помимо этого, Сирия становится вотчиной турецкого «султана», где он может проводить агрессивные операции против курдских группировок без всякого согласования с Дамаском.