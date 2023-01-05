Постамериканский мир: контуры все яснее

Нет никаких сомнений в том, что нынешняя необходимость оказывать массированную помощь Зеленскому и К° существенно ограничивает возможности коллективного Запада по навязыванию своего «порядка, основанного на правилах» остальному миру. И наоборот, «восстания на периферии» рушащегося однополярного мира существенно влияют на течение украинского конфликта. В пользу и на руку России, разумеется.
Данной ситуацией активно пользуются практически все «нейтральные» страны: в Азии, в Африке, в Латинской Америке и даже в Европе — под прикрытием проводимой Россией специальной военной операции всячески защищая и продвигая свои национальные интересы. Понятно, что такая активность, в свою очередь, сокращает «кормовую базу» США и их союзников. Несомненным лидером в данном отношении выступает, конечно же, Китай. Он уже успел расширить зону своего влияния на богатые энергоносителями страны Персидского залива (Иран, Саудовскую Аравию и т.д.), а теперь, после победы лидера левой Партии трудящихся Лула да Силвы на президентских выборах в Бразилии и краха проекта с «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо явно усилил позиции в Латинской Америке, которая традиционно считалась «задним двором» Соединённых Штатов.
Конечно, и Гуайдо, и правый оппонент да Силвы Жаир Болсонару — протеже вовсе не правящей ныне в Вашингтоне Демократической партии, а республиканцев, лично Дональда Трампа в том числе, но без конфликта на Украине Белый дом и американские корпорации явно занимали бы намного более жёсткую позицию в латиноамериканском регионе. Теперь же им поневоле приходится демонстрировать сдержанность и искать компромиссы. В частности, если подробнее остановиться на ситуации в Бразилии, президент США Байден лично поздравил да Силву с победой в итоге честных и справедливых выборов, что сыграло решающую роль в предотвращении попытки Болсонару оспорить их итоги, в том числе путём гражданского конлкиты. И сам Лула, вернувшийся на пост президента Бразилии после более чем десятилетнего перерыва, включавшего в себя и два с лишним года тюремного заключения, наверняка был бы более осторожным и умеренным в своих шагах.
Но ничего подобного! Анонсированная было до конца 2022 года его встреча с Джо Байденом после личных и, по всей видимости, не слишком результативных переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном оказалась отложена на более поздний период, после инаугурации, прошедшей 1 января, первой страной в списке зарубежных визитов Лула да Силвы теперь вместо Соединенных Штатов значится Аргентина, а отмена новым-старым президентом начатой его предшественником приватизации восьми крупнейших госпредприятий Бразилии: нефтяной (Petrobras), нефтегазовой (PPSA), атомных исследований (Nuclep), почты (Correios), национальных компаний в сфере снабжения (Conab), коммуникаций (EBC), баз личных данных (Dataprev) и IT-услуг (Serpro), — означает, по сути, отказ от передачи важнейших сфер национальной безопасности: информационной, логистической и энергетической, — в руки западных, прежде всего американских, ТНК.
Поэтому неудивительно, что делегацию США на церемонии инаугурации нового президента Бразилии возглавил даже не госсекретарь (4-е место в иерархии должностных лиц США) Энтони Блинкен, как планировалось изначально, а министр внутренних дел (8-е место) Деб Хааланд. Для сравнения: Россию представляла глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а Китай — заместитель председателя КНР, то есть вообще второй человек в партийно-государственной иерархии, Ван Цишань (ранее предполагалось, что из Пекина приедет спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзи Бинсюань).
Такого рода дипломатические нюансы — далеко не пустая формальность, они более чем значимы и показательны. При этом Лула да Силва в числе приоритетных направлений своей деятельности на посту президента, наряду с преодолением нищеты, голода, безработицы и иных форм неравенства, включая низкий уровень образования и здравоохранения, назвал укрепление взаимодействия со странами БРИКС, экономическим центром которого является Китай. А Ван Цишань не скрывал, что развитие сотрудничества с Бразилией должно стать ключевым, опорным моментом для дальнейшего продвижения интересов Китая во всей Латинской Америке, включая Сообщество латиноамериканских и карибских государств /СЕЛАК/. Южноамериканский общий рынок /МЕРКОСУР/, Южноамериканский союз наций /УНАСУР/ и другие региональные структуры.
Так что пока США и администрация Байдена тратят десятки и даже сотни миллиардов долларов на «помощь Украине», при этом исправно пополняя собственные счета, Китай уже прочно, по-хозяйски осваивает территории «к югу от Рио-Гранде». Впрочем, во вполне выгодном и для России контексте — применительно к Бразилии это касается прежде всего поставок наших удобрений, сотрудничества в сферах ядерной энергетики, космоса, военно-технической и т. д. На этом бразильском примере хорошо видно, что современный мир меняется системно и необратимо, Америка и доллары в нем значат все меньше, а это вполне соответствует интересам России.