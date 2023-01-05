Постамериканский мир: контуры все яснее

Конечно, и Гуайдо, и правый оппонент да Силвы Жаир Болсонару — протеже вовсе не правящей ныне в Вашингтоне Демократической партии, а республиканцев, лично Дональда Трампа в том числе, но без конфликта на Украине Белый дом и американские корпорации явно занимали бы намного более жёсткую позицию в латиноамериканском регионе. Теперь же им поневоле приходится демонстрировать сдержанность и искать компромиссы. В частности, если подробнее остановиться на ситуации в Бразилии, президент США Байден лично поздравил да Силву с победой в итоге честных и справедливых выборов, что сыграло решающую роль в предотвращении попытки Болсонару оспорить их итоги, в том числе путём гражданского конлкиты. И сам Лула, вернувшийся на пост президента Бразилии после более чем десятилетнего перерыва, включавшего в себя и два с лишним года тюремного заключения, наверняка был бы более осторожным и умеренным в своих шагах.