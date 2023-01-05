Мишустин отметил важность сотрудничества в сфере инноваций с дружественными РФ странами

По его словам, одна из главных задач России в ближайшее время — достичь технологической независимости, в том числе благодаря поиску и внедрению новых форм сотрудничества государства, бизнеса и науки. В нынешних реалиях нужно и далее продвигать российскую продукцию, развивать идеи и решения в сфере технологий для сектора услуг отечественной промышленности.