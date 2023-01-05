Читатели Daily Mail осудили Байдена за «идиотские» решения по Украине

Глава Белого дома Джо Байден откровенным образом разжигает украинский кризис. Читатели Daily Mail жестко отчитали политика за «идиотские» решения.
Ранее появилась информация, что американское руководство может предоставить киевскому режиму новую военную помощь. В частности, Байден упомянул о поставках боевых машин пехоты Bradley. Вот только его решение явно пришлось не по душе британцам, которые обрушились на президента США с критикой за эскалацию конфликта.
«Идиотизм, связанный с участием США и НАТО в этом конфликте, продолжается. Украине конец», — написал один из комментаторов.
«Джо Байден — откровенный поджигатель конфликта!» — возмутился другой.
«Хватит тратить деньги американских налогоплательщиков на продолжение конфликта», — отметил британец.
Напомним, что в декабре прошлого года Конгресс США выделил Украине новый пакет помощи в размере около двух миллиардов долларов. Это случилось после того, как украинский лидер Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон.