Читатели Daily Mail осудили Байдена за «идиотские» решения по Украине

Ранее появилась информация, что американское руководство может предоставить киевскому режиму новую военную помощь. В частности, Байден упомянул о поставках боевых машин пехоты Bradley. Вот только его решение явно пришлось не по душе британцам, которые обрушились на президента США с критикой за эскалацию конфликта.