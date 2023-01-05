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Абрамченко назвала причины мировой продовольственной инфляции

Экономика
Абрамченко назвала причины мировой продовольственной инфляции

Второй год подряд мировая продовольственная инфляция сохраняется на уровне 30% и выше. Для иностранных государств такая тенденция продолжится и в 2023 году, но не для России, передает РИА Новости слова вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Причинами такой ситуации, по словам зампреда правительства, являются последствия от коронавирусной пандемии, ничем не обеспеченной «накачки экономик развитых стран» и санкций против России.

При этом в РФ ситуация с продовольствием нормальная, так как отечественный рынок защищен от глобального роста цен. Россия, как отмечает Абрамченко, уже научилась «не импортировать инфляцию к себе».
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