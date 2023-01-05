Сеть McDonalds приняла решение об уходе из Казахстана

Представители ТОО подчеркнули, что причиной прекращения работы ресторанов стали проблемы с поставками. В дальнейшем планируется возобновить работу заведений, однако они будут открыты под другим брендом. При этом в Food Solutions KZ обещают сохранить разнообразие меню и гостеприимный сервис.