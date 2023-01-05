Сеть McDonalds приняла решение об уходе из Казахстана

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекращает свою работу на территории Казахстана. Об этом заявили представители ТОО Food Solutions KZ, под управлением которой работали заведения.
Представители ТОО подчеркнули, что причиной прекращения работы ресторанов стали проблемы с поставками. В дальнейшем планируется возобновить работу заведений, однако они будут открыты под другим брендом. При этом в Food Solutions KZ обещают сохранить разнообразие меню и гостеприимный сервис.
«Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — говорится в заявлении.
Сеть McDonald's покинула российский рынок в мае 2022 года. В дальнейшем рестораны сети открылись под новым брендом — «Вкусно — и точка».