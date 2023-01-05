Бастионы просят огня: как сражался осажденный Порт-Артур

5 января 1905 года крепость Порт-Артур была оставлена, и была перевернута одна из наиболее драматичных, и, вместе с тем, героических страниц военной истории России. В последующие годы сдачу Порт-Артура было принято рассматривать как позорное пятно, постыдную неудачу императорской армии. Но так ли все было на самом деле?
Что такое Порт-Артур и для чего он нужен?
Для начала нужно сказать пару слов о том, что из себя вообще представлял Порт-Артур, и чем он был так важен. Это был небольшой портовый городок на Квантунском полуострове (северо-восточная часть Китая), основанный китайскими поселенцами еще в I тысячелетии нашей эры. Китайцы называли его Люйшунькоу – «Бухта спокойного путешествия». Название Порт-Артур этот городок получил только в XIX веке – так окрестили его английские моряки, в 1860 году занявшие порт во время подавления восстания тайпинов. Главным достоинством Порт-Артура была незамерзающая гавань, именно этим он привлек внимание России, которой был отчаянно нужен такой порт в Приморье, поскольку гавань Золотой рог во Владивостоке для этих целей не годилась. В марте 1898 года Российская империя подписала с Китаем договор об аренде Квантуна сроком на 25 лет, вследствие чего Порт-Артур превратился в главную военную базу русской Тихоокеанской эскадры.
Порт-Артур как приморская крепость занимал чрезвычайно выгодное положение на Желтом море. Отсюда русский флот мог постоянно держать под ударами Корейский и Печилийский заливы — важнейшие операционные линии японской армии в случае ее высадки в Маньчжурии. К сожалению, строительство современных укреплений было делом долгим и затратным – сказывались логистические проблемы, ведь в масштабах огромной империи Приморье было далекими задворками. Стоимость всех инженерных построек в новой военно-морской базе должна была составить примерно 7,5 миллионов рублей. Еще в 7 миллионов обошлось бы оборудование крепости артиллерией. С учетом трудоемкости и дороговизны процесса, решено было строить крепость в три этапа – окончательно работы над ней должны были завершиться к 1909 году.
К 1904 году, когда началась война с Японией, на строительство крепости в Порт-Артуре было потрачено всего 4,25 миллиона рублей, то есть – меньше трети от общего бюджета. Уже осознавая, что грядет война, и они категорически не успевают завершить строительство, русские инженеры приняли решение сократить толщину сводов и стен у крепостных укреплений, чтобы хоть как-то подготовить Порт-Артур к возможной осаде. Вооружения также не успели подвези в полном объеме – к февралю 1904 года крепость имела только 116 орудий. Из них на морском направлении было установлено 108 орудий, а на сухопутном фронте только 8. При этом, когда утверждали генеральный план строительства, предполагалось, что для выполнения поставленных задач крепость должна располагать 477 орудиями.
Японское солнце всходит
Война с Японией началась в ночь на 9 февраля 1904 года – миноносцы адмирала Того внезапно атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. С самых первых дней войны японцы взяли русскую военно-морскую базу в блокаду. Вскоре сынам Микадо улыбнулась удача – на минах, поставленных у выхода из порт-артурской гавани, подорвался флагманский броненосец «Петропавловск», в считанные мгновения погибший практически со всем своим экипажем. Вместе с гордым кораблем на дно ушли командующий морскими силами на Дальнем Востоке вице-адмирал С.О. Макаров и знаменитый художник-баталист В.В. Верещагин, по иронии судьбы находившийся на борту.
В японском императорском генштабе прекрасно осознавали стратегическое значение Порт-Артура, поэтому бросили на осаду крепости одну из четырех своих сухопутных армий – 3-ю армию под командованием генерала Марэсукэ Ноги. Она высадилась на Ляодунском полуострове после 2-й армии генерал-лейтенанта Ясукаты Оку. 1-я армия генерала Тамасады Куроки вошла в Маньчжурию через Корею, выиграв сражение на пограничной реке Ялу. Последней высадилась 4-я армия генерала Митицуры Одзо. Взять Порт-Артур для Ноги было делом принципа – выходец из старого самурайского рода, он в первые же недели войны потерял старшего сына, служившего во 2-й армии и павшего в бою. Кроме того, десятью годами ранее, во время японо-китайской войны, именно Ноги осаждал принадлежавший на тот момент китайцам порт и блестяще выполнил поставленную перед ним задачу. Конечно, Порт-Артур тогда, в 1894 году, и спустя десять лет – это две разных крепости, даже несмотря на то, что русские так и не успели, завершить строительство и подвезли только треть орудий. Однако Ноги ни на секунду не сомневался, что и во второй раз заставит алое японское солнце взойти над «артуровскими» бастионами. Ведь смысл жизни самурая – служить господину. Высадившись на полуострове, японцы, не считаясь с потерями, начали пробиваться к Порт-Артуру.
Один из защитников крепости С. А. Рашевский в те мрачные дни писал:
«...По-моему, главная цель войны — Артур и Артур. С взятием Артура японцы выигрывают кампанию наполовину, если не более. Мы лишаемся при этом нашего флота, дорогих фортов и батарей..., а главное — базы для действий 2-й эскадры, помимо того, с падением Артура, вероятно... европейские их [японцев] друзья, Америка и Англия, станут денежно поддерживать их».
Солдаты и моряки, оборонявшие так и не достроенную крепость, не питали никаких иллюзий – многие из них не переживут осаду. Рашевский писал:
«Дай Бог нам отсидеться и отстоять ради чести и славы России наш Артур, но, видимо, что это будет стоить гарнизону Артура больших усилий и жертв».
С занятием японцами порта Дальний крепость Порт-Артур оказалась фактически окруженной с моря и суши.
За каждый метр
По мере того как японская армия приближалась к крепости, на море не утихала минная война. 15 мая минный заградитель «Амур» под командованием капитана 2-го ранга Ф.Н. Иванова поставил минное заграждение из 50 мин, чтобы перекрыть возможный подход для вражеской броненосной эскадры. Это было сделано на тот случай, если японцы решат обстрелять крепость с моря. Противник откровенно проворонил «Амур», поэтому о поставленных минах не знал, и уже 17 мая пожаловал в гости. В итоге японские эскадренные броненосцы «Хацусэ» и «Ясима» подорвались на русских минах, причем первому досталось так сильно, что он утюгом пошел ко дну, утащив за собой 36 офицеров и 457 матросов. На других японских кораблях решили, что их атаковала русская подводная лодка, поэтому ударили из всех стволов по тому месту, где еще плавали обломки «Хацусэ». Тогда же, выполняя маневр, столкнулись два японских крейсера – «Касуга» и «Иосима». Первый затем пришлось на буксире тащить на базу для ремонта, а второй, получивший серьезные повреждения ниже ватерлинии, затонул. В результате погибли 32 офицера и 303 матроса. По итогам этой успешной операции русского императорского флота, который, не сделав ни одного выстрела, сумел утопить два японских корабля, и еще два – вывести из строя, командир минного заградителя «Амур» Ф. Н. Иванов был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Золотым оружием с надписью «За храбрость». А в стране восходящего солнца те события назвали «черным днем японского флота».
Впрочем, неудачи на море никак не сказывались на твердом намерении Марэсукэ Ноги взять Порт-Артур. К концу июля 3-я японская армия насчитывала 60 тысяч пехоты, 208 орудий и 72 пулемета, а спустя еще месяц ее численность возросла до 80 тысяч, благодаря чему был достигнут двукратный численный перевес над осажденными. Гарнизон Порт-Артурской крепости к началу осады насчитывал 41 780 нижних чинов, 665 офицеров, 256 военных чиновников и врачей. Согласно уставу, руководить обороной крепости должен был ее комендант, генерал-майор К. Н. Смирнов. Однако фактически старшим офицером в крепости оказался корпусной командир генерал-лейтенант A.M. Стессель, прежде командовавший Квантунским укрепрайоном, который к июлю уже прекратил существование. Еще в июне Стессель получил от командующего Маньчжурской армией генерала А.Н. Куропаткина приказ сдать командование коменданту крепости и прибыть в штаб армии за новым назначением. Однако Стессель приказ проигнорировал, и утаил предназначенную для коменданта К. Н. Смирнова копию распоряжения Куропаткина. Его гордыня еще выйдет боком защитникам крепости, поскольку с этого момента в Порт-Артуре установится двоевластие, и приказы порой будут поступать сразу от двух командующих – Смирнова и Стесселя.
Тогда же, 26 июля, японцы начали наступление на Квантун. Начались тяжелые кровопролитные бои. За месяц японская армия потеряла 12 тысяч человек, а русская – 5,3 тысячи. 28 июля Тихоокеанская эскадра попыталась вырваться из осажденного Порт-Артура, в результате чего в Желтом море завязалось сражение. В итоге 9 из 18 русских кораблей пришлось вернуться в крепость. 8 кораблей прорвались в нейтральные порты, где были интернированы до конца войны. Крейсер «Новик», пытавшийся прорваться к Владивостоку, получил серьезные повреждения в бою с крейсером «Цусима» и был затоплен командой у берегов Сахалина.
Вечером 31 июля, в 20:30, генерал Ноги начал первый штурм Порт-Артура. В ходе яростной атаки, завершившейся рукопашной схваткой, японской пехоте удалось захватить сопки Трехголовая и Боковая, однако на этом наступление «самураев» выдохлось. Спустя пару дней, 3 августа 1904 года, Ноги прислал в крепость парламентера с предложением сдаться. Ему ответили:
«Предложение сдать крепость, как несовместимое с честью и достоинством русской армии и не оправдываемое настоящим положением крепости, не может быть предметом обсуждения».
На следующий день штурм продолжился. Особенно ожесточенными выдались бои за гору Длинная, которую штурмовала целая японская бригада, однако снова и снова русские сбрасывали противника вниз, так и не отдав высоту. Уже много позже, когда японцы все же займут гору, по распоряжению Ноги там будет вбит деревянный столб с надписью на русском языке:
«Полковник Синзоро Тедзука был расстрелян за то, что, заняв русские окопы, не сумел их удержать, а когда русские открыли огонь, он бежал, чем способствовал нашей неудаче».
Бои под Порт-Артуром выдались настолько страшными и кровопролитными, что один из японских пехотных полков в какой-то момент попросту взбунтовался, отказываясь идти в очередную атаку. В ярости Ноги приказал окружить мятежников сохранившими верность частями и так, под угрозой смотрящих им в спины штыков, гнать вперед – фактически, японский командующий применил тактику заградительных отрядов. На исходе пяти дней непрерывных боев японская армия потеряла от 15 до 20 тысяч человек – треть всего личного состава. За столь высокую цену Ноги сумел «купить» лишь второстепенные укрепления по внешнему периметру крепости, где японской пехоте все же удалось закрепиться. Некоторые японские части продолжали существовать лишь на бумаге. Так, например, в 6-й пехотной бригаде из 5 тысяч штыков осталось только 400 человек. Стессель докладывал командующему Маньчжурской армией генералу Куропаткину:
«...Штурмы отбиты с громадным уроном для японцев; мы потеряли ранеными... 69 офицеров и 3466 нижних чинов, убитых тоже много, но в точности еще не приведено в известность; в госпиталях состоит 132 офицера, 5661 нижний чин… Тысячи трупов японцев валяются перед нами...».
Кульминация осады
Не сумев овладеть крепостью, Ноги приступил к длительной осаде, постепенно прокапывая все новые и новые траншеи, и, тем самым, все ближе подбираясь к стенам Порт-Артура. Вскоре, 6 сентября, он предпринял новый штурм. На этот раз наиболее ожесточенный бой развернулся у Водопроводного редута, который атаковали части японской 9-й пехотной дивизии. Весь день и всю ночь шел бой, к утру от редута остались только руины, которые по-прежнему удерживали 11 изможденных, грязных, израненных русских солдат во главе с начальником порт-артурской пограничной стражи П. Д. Бутусовым. Свой рубеж пограничники так и не сдали.
Несмотря на героическую оборону редута, он более не представлял стратегической ценности, поэтому было приказано его оставить. Кроме того, японцам удалось захватить соседний Кумирненский редут. Пала и гора Длинная – та самая, на вершине которой Ноги прикажет поставить памятник стойкости русских солдат.
К середине осени в осажденной крепости стал наблюдаться дефицит продуктов, боеприпасов и медикаментов. Свирепствовали цинга и дизентерия. Очередной, третий штурм генерал Ноги решил приурочить ко дню рождения императора Японии – 21 октября. Японской пехоте удалось прорваться к русским окопам и захватить несколько позиций, однако вовремя из крепости подоспели моряки-тихоокеанцы. Они забросали японцев гранатами, после чего бросились в штыковую и буквально вырезали в окопах всех, кто еще шевелился. По всему периметру обороны то и дело вспыхивали рукопашные схватки – ни одна из сторон не хотела уступать.
Наступление растянулось на дни и даже недели. Одно из главных стратегических целей для японцев была гора Высокая, с которой можно было простреливать порт-артурскую гавань, где стояли не сумевшие вырваться из блокады русские корабли. Ноги приказал своим солдатам овладеть горой во что бы то ни стало, даже ценой собственных жизней. Японцы атаковали остервенело. Очевидец писал:
«Самым серьезным препятствием были проволочные сети. Японцы перерезывали их ножницами, рвали руками и зубами, уничтожали колья, державшие проволоку, или, прикрепив канаты, стаскивали их с места».
Высокая стала настоящей братской могилой как для атакующих, так и для обороняющихся. В русских частях, удерживавших ее, за время боев сменилось четыре командира. К вечеру 15 ноября среди защитников горы погибли почти все офицеры, а Ноги гнал на высоту все новые и новые подкрепления, уже понимая, что близок к победе. Когда подкралась ночь, на вершине Высокой уже трепыхалось на ветру белоснежное знамя с кроваво-красным солнцем.
Заняв гору, японцы подняли наверх дальнобойную артиллерию и приступили к методичному обстрелу бухты, один за другим топя русские корабли. Наступил один из самых мрачных часов в истории российского флота. Увы, у сухопутных сил дела обстояли не легче – японцы вновь и вновь бросались на приступ, постепенно вгрызаясь вглубь русской обороны. В одном из таких штурмов генерал Ноги потерял второго сына. Русские солдаты и моряки, несмотря на все обстоятельства, были готовы стоять на смерть и держаться дальше, однако один из двух командующих обороной, а именно – Стессель, пришел к выводу, что крепость уже обречена. Но устроенном по этому поводу военном совете 19 из 22 присутствовавших старших офицеров высказались против капитуляции, однако Стессель уже все решил. Скрытно он отправил к японцам парламентера, чтобы обсудить условия сдачи. 5 января 1905 года Порт-Артур капитулировал – к удивлению многих матросов и солдат, еще продолжавших удерживать его укрепления. Крепость сражалась 329 дней.
Вердикт истории
Известие о капитуляции стало ударом для защитников. Многие ощущали себя преданными. Часть солдат с горя перепились и начали устраивать погром, словно желая отомстить командирам. В свою очередь, Марэсукэ Ноги отнюдь не чувствовал себя победителем – ему, потомственному самураю, так и не удалось разбить русскую армию в открытом бою. На этой войне он положил десятки тысяч солдат и двух своих сыновей, но так и не смог завершить задуманное. Уже потом, по возвращении домой, его встретят как национального героя, и людская молва даст ему емкое прозвище «бог войны», однако сам генерал останется безутешным. На аудиенции у императора он попросит разрешения покончить с собой, чтобы смыть позор, однако «небесный государь» возьмет в него слово, что генерал не совершит самоубийство до тех пор, пока жив его государь. Ноги сдержал слово и лишь в 1912 году, когда скончался его господин, старый самурай счел себя свободным от данной некогда клятвы, и сделал задуманное.
После окончания войны Стесселя и еще нескольких офицеров предали суду. Государственный обвинитель требовал для него смертной казни, и суд даже удовлетворил это требование, однако император Николай II проявил милость и заменил расстрел десятью годами заключения, а затем, спустя некоторое время, и вовсе помиловал генерала.
Справедливости ради, нужно отметить, что к декабрю 1904 года положение крепости действительно сделалось безнадежным. Рано или поздно японцы бы все равно овладели ей, поскольку у защитников заканчивались боеприпасы и провиант. И единственное, что они еще могли сделать – это героически погибнуть. Поэтому сложно однозначно сказать, чего в поступке Стесселя было больше – малодушия или благоразумия. За время боев гарнизон Порт-Артура потерял 12 657 человек. Потери японской армии составили по разным оценкам от 90 до 110 тысяч. Любопытно, что всего в ходе войны японская армия потеряет 270 тысяч человек, и на один только Порт-Артур приходится более трети от этого числа. Кроме того, за время осады японцы потеряли 15 кораблей, что отчасти компенсировало потерю половины Тихоокеанской эскадры. Да, из песни слов не выкинешь, и оборона Порт-Артура обернулась для русской армии поражением, и этот факт различные писаки любят смаковать и по сей день. Но давайте будем честны – редкая победа достигается с соотношением потерь 1:10, а уж про поражения и говорить нечего. В первые дни января 1905 года была сдана крепость Порт-Артур, но русская армия в том бою не проиграла, свидетелем чему был, в первую очередь, ее противник. Не зря «бог войны» генерал Ноги до самого конца жизни так и не смог принять лавры победителя. Уж кому-кому, а ему было виднее.