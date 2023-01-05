Бастионы просят огня: как сражался осажденный Порт-Артур

По мере того как японская армия приближалась к крепости, на море не утихала минная война. 15 мая минный заградитель «Амур» под командованием капитана 2-го ранга Ф.Н. Иванова поставил минное заграждение из 50 мин, чтобы перекрыть возможный подход для вражеской броненосной эскадры. Это было сделано на тот случай, если японцы решат обстрелять крепость с моря. Противник откровенно проворонил «Амур», поэтому о поставленных минах не знал, и уже 17 мая пожаловал в гости. В итоге японские эскадренные броненосцы «Хацусэ» и «Ясима» подорвались на русских минах, причем первому досталось так сильно, что он утюгом пошел ко дну, утащив за собой 36 офицеров и 457 матросов. На других японских кораблях решили, что их атаковала русская подводная лодка, поэтому ударили из всех стволов по тому месту, где еще плавали обломки «Хацусэ». Тогда же, выполняя маневр, столкнулись два японских крейсера – «Касуга» и «Иосима». Первый затем пришлось на буксире тащить на базу для ремонта, а второй, получивший серьезные повреждения ниже ватерлинии, затонул. В результате погибли 32 офицера и 303 матроса. По итогам этой успешной операции русского императорского флота, который, не сделав ни одного выстрела, сумел утопить два японских корабля, и еще два – вывести из строя, командир минного заградителя «Амур» Ф. Н. Иванов был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Золотым оружием с надписью «За храбрость». А в стране восходящего солнца те события назвали «черным днем японского флота».