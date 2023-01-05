Снегурочка из Москвы назвала самые необычные новогодние заказы

Самые необычные новогодние заказы перечислила работающая в Москве Снегурочка Олеся Кико. Она призналась, что ей приходилось дарить в канун Нового года карточку с УЗИ.
В беседе с «Мослентой» Кико рассказала, что однажды вместе с Дедом Морозом сообщила семье о пополнении. Карточку с УЗИ из мешка попросила достать мама, чтобы все домочадцы узнали о ее беременности.
Еще один постоянный клиент Кико регулярно заказывает телефонное поздравление с Днем рождения для своей возлюбленной. Она назвала такую работу «забавной», отметив, что та напоминает ролевые игры.
По словам Снегурочки, ей также приходилось поздравлять девочку-инвалида. Она подарила ребенку маленький прозрачный камушек, предложив ей, если будет грустно, потереть презент.